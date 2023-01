Wie Mikaela Shiffrin in Zagreb Lindsey Vonn überholen könnte

Sie hoffe aber auf die Durchführung und möglichst faire Verhältnisse. "Wir sind schon positiv gestimmt, dass es stattfindet. Solange es fair ist und halbwegs normal abläuft, ist es eh ok. Wenn wir starten, freue ich mich auf das Rennen. Ich hoffe, dass es so ist.". Auch Franziska Gritsch gab an, dass der Hang gar nicht gut aussehe, sie sei aber dennoch auf ein Rennen eingestellt: "Es ist eine zähe Situation, es ist extrem warm. Ich werde mich darauf einstellen und den Kampf annehmen."

Liensberger

Katharina Liensberger übte sich ebenso in Zweckoptimismus. "Es hat wirklich sehr wenig Schnee, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sie die Rennen so gut wie möglich herbekommen. Von den Fotos her schaut es schwierig aus, aber ich habe von den Trainern gehört, dass die Piste, von da wo es möglich ist, sehr gut beinander sein wird."

Abgesehen von den schwierigen Umständen sei Zagreb für sie ein besonderer Schauplatz. "Der Bärenberg ist etwas ganz Spezielles. Ich freue mich, weil ich gerne hier fahre, es ist ein sehr besonderes Rennen hier." Liensberger ist optimistisch, dass es besser laufen werde als zuletzt. "Ich habe gute Trainingstage gehabt. Ich hoffe, dass ich im Rennen einen Sprung vorwärts zeigen kann. Ich habe gute Erinnerungen an Zagreb, auch das Vertrauen, dass ich schnelle Schwünge habe. Das Wichtige ist, dass ich das im Rennen umsetze. Ich denke, ich kann auf den kleinen Details, die gut laufen, aufbauen."