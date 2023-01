Slalom in Garmisch: ÖSV-Ass Strolz kämpft gegen den Negativlauf

Auch die Frauen starten heute in Zagreb mit einem Slalom ins Skijahr 2023. (12.30 bzw. 16.30 Uhr). In dieser Disziplin haben die Österreicherinnen noch Aufholbedarf, bislang reichte es nur zu einem Podestplatz durch Katharina Truppe in Killington (3.). Vor allem die amtierende Weltmeisterin Katharina Liensberger will in diesem Winter einfach nicht auf Touren kommen. Die 25-Jährige liegt in der Slalom-Wertung aktuell nur an 17. Position. „Im Moment läuft es nicht“, gesteht Liensberger, „ich hoffe natürlich, dass ich sehr schnell wieder ganz nach oben kommen kann.“