Frühreifer Flieger: ÖSV-Jungstar Tschofenig stellt die Skisprungwelt auf den Kopf

„Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich zur Halbzeit der Tournee der beste Österreicher bin“, sagt Daniel Tschofenig. Das verdeutlicht erst so richtig das Potenzial, das im Kärntner steckt. Waren jugendliche Senkrechtstarter im Skispringen vor 20 Jahren noch weit verbreitet, so hat sich dieses Phänomen durch Material- und Regeländerungen praktisch in Luft aufgelöst.