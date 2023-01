Heldengeschichten: Diese fünf Männer prägten das Hahnenkammrennen

4. Didier Cuche

Gleich fünf Mal wirbelt der Siegerski von Didier Cuche durch den Zielraum in Kitzbühel, viermal gewinnt er das klassische Hahnenkammrennen, 2010 holt er auch das Zusatzrennen am Tag zuvor. Damit ist der Schweizer alleiniger Rekordhalter in Kitzbühel. Seinen emotionalsten Sieg feiert er im Jahr 2012 bereits 37-jährig. Am Donnerstag zuvor gibt er eine Pressekonferenz, in der er seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet, am Samstag steht er zum letzten Mal am Start. Er gewinnt auf verkürzter Strecke im Schneegestöber und macht sich zum König von Kitzbühel. Ein WM-Sieg in der Abfahrt bleibt ihm aber ebenso vorenthalten wie ein Triumph bei seinem Heimrennen in Wengen.