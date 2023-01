Ortlieb über ÖSV: "Ein inzwischen demokratisch geführter Verband"

Aussprache in Kitz

Nun soll es zur Aussprache kommen, sagte Patrick Ortlieb am Mittwoch in Wien, bevor er sich auf den Weg nach Kitzbühel machte. "Ich bin mit Schröcksnadel in Kontakt. Nicht alles ist so schwarz-weiß, wie es manchmal dargestellt wird. Wir leben in Österreich, wo jeder sagen kann, was er will. Auch Schröcksnadel und auch ich", sagte der ÖSV-Finanzchef am Mittwochabend auf einer Veranstaltung des Wiener Skiverbandes.

"Der ÖSV ist ein inzwischen demokratisch geführter Verband", ließ sich der Abfahrts-Olympiasieger allerdings eine Spitze gegen Schröcksnadel auch hier nicht nehmen.

Doch er versprach: "Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen."