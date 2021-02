Doppel-Weltmeister Kriechmayr: "Ich hatte einen Damenspitz"

Auch am Tag nach seinem Abfahrtstriumph stand Vincent Kriechmayr noch im Mittelpunkt. Auch wenn für den Doppelweltmeister die Super-Kombination schon nach wenigen Slalomtoren endete.

Am Sonntagabend war Kriechmayr noch im ORF-WM-Studio. Und dort war es dem Oberösterreicher anzumerken, dass er in den Stunden nach seiner Gold-Fahrt mit seinen Mannschaftskollegen gefeiert hatte. "Ich hatte einen leichten Damenspitz", gestand der 29-Jährige. "Das will ich nicht leugnen."