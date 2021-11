Ski-Star Aamodt Kilde: "Ich war in der Form meines Lebens"

Aleksander Aamodt Kilde war auch im vergangenen Winter ein ernsthafter Kandidat für die große Kristallkugel, für Medaillen bei der WM in Cortina, „ich war in der Form meines Lebens“. Dann aber riss er sich am 16. Jänner bei einem Sturz im Super-G-Training das vordere Kreuzband. Dahin die Führung im Abfahrtsweltcup, dahin Platz zwei in der Gesamtwertung, 158 Punkte hinter dem späteren Sieger Alexis Pinturault.

Den Riesenslalom in Sölden hatte der Kraftlackl noch ausgelassen („ich wollte kein Risiko eingehen“), in den Trainings für die Abfahrten im kanadischen Lake Louise aber zeigte Kilde, dass wieder mit ihm zu rechnen ist: überlegene Bestzeit am Mittwoch, 42 Hundertstelsekunden vor dem Slowenen Bostjan Kline und 48 vor Max Franz, was bemerkenswert ist – so weit vorn war der Norweger in Lake Louise noch nie.

Das dritte Training am Donnerstag wurde wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt, zwei Abfahrten (Freitag, 20 Uhr, Samstag, 20.15 Uhr) und ein Super-G (Sonntag, 20.15 Uhr/alles live ORF1) stehen in Kanada auf dem Programm, die Aussichten für Sonntag sind allerdings bescheiden. Was vielleicht in Sachen Kräfteverschleiß gar nicht einmal so schlecht ist, wären doch sonst in den ersten zehn Tagen der Speedsaison insgesamt sechs Bewerbe zu absolvieren.