Verwirrspiel um die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Ski-Weltcup

Der niederländische Verband bestätigte am Dienstag, dass Marcel Hirscher beim Riesentorlauf am 27. Oktober in Sölden starten werde. Aus seinem Team kommt ein Dementi.