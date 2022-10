Klima, Preise, Energie: Dem Skisport steht ein heftiger Winter bevor

Brennpunkt Nachwuchs

Volkssport Skifahren? Laut Tourismus- und Freizeitforscher Peter Zellmann können sich etwa 60 Prozent der Österreicher gar nicht dafür begeistern. Nicht unbedingt wegen der Kosten, sondern schlicht, weil es so viele andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten gibt, sagt Zellmann. Auch der Nachwuchs bricht langsam weg, was nicht zuletzt der Skiindustrie und den Liftbetreibern Kopfzerbrechen bereitet. Sie versuchen, die künftigen Kunden mit Freestyle-Angeboten oder billigen Tagestickets auf die Berge zu holen. Auch der ÖSV hat da so eine Idee: