Luxus: Liftkartenpreise in zwei Jahrzehnten fast verdoppelt

Österreich preislich im Mittelfeld

Im internationalen Vergleich bewegen sich die Liftkartenpreise in Österreich auch in der Saison 2022/23 im Mittelfeld. In Zakopane (POL) zahlt man für eine Tageskarte umgerechnet 26 Euro, in Jasna Nizke Tatry (SVK) 38 Euro, in Shigakogen (JPN) 44,30 Euro, in La Molina (ESP) 47 Euro, in Gröden (ITA) 59 Euro, in Val-d'Isère (FRA) 60 Euro, in Wengen (SUI) 76,50 Euro, in Zermatt (SUI) 99 Euro, in Whistler (CAN) 170 Euro und in Aspen (USA) 233 Euro.