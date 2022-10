Teurer Big Air

Vor allem City-Events sind mit viel Kosten verbunden, was insbesondere Big Air betrifft. Schneebeschaffung und -kühlung sowie Licht sind mit den gestiegenen Energiekosten teurer geworden. „Schade“, hört man aus Anna Gassers Umfeld. Denn für die Fahrerinnen ist ein Event im November auch ein gutes Training in einer Zeit, wo es nicht viele Alternativen gibt, Sprünge zu üben.

Allgemein ist es mit ausreichenden Trainings eng für die Freestyler. Nicht zuletzt wegen des Wetters. „Leider hatten wir aufgrund der aktuellen Schneelagen in Österreich nicht die gewünschte Anzahl an Kicker Trainingstage“, sagt ÖSV-Freeskierin Lara Wolf. Der einzige Park in Österreich, in dem bisher Big Air trainiert werden konnte, war am Hintertuxer Gletscher. Die mangelnden Schneetage konnten Freeskier und Snowboarder vor allem in Scharnitz auf Matten und Airbag kompensieren. Vielleicht kommt ihnen das in Chur zugute, wo die Schanze einen ähnlichen „Popp“ aufweist.