Der ÖSV sucht einen Sportdirektor: Ein Olympiasieger ist Favorit

Die Machtfülle und Kompetenzen von Nachfolgerin Roswitha Stadlober sind drastisch beschnitten worden. De facto liegt die Aufgabe von Stadlober als ehrenamtliche Präsidentin ab Juni vorrangig in der Repräsentation des Verbandes.

Heimlich, still und leise hat der Verband seine Führungsstruktur reformiert. In der 30-jährigen Ära des Patriarchen Peter Schröcksnadel galt das Motto: Sein Wille geschehe .

Wer hat sich für die Stelle des Sportdirektors beworben?

Beim Skiverband sind in den letzten Wochen knapp 30 Bewerbungen aus dem In- und Ausland eingegangen. Nicht alle waren wirklich ernst zu nehmen. So wurden laut KURIER–Informationen auch einfache Skilehrer vorstellig.

Die Liste der Kandidaten ist trotzdem namhaft: Da ist unter anderem Herbert Mandl (62), der langjährige Cheftrainer der ÖSV-Skidamen, der seit 2022 das Amt des Alpinchefs bekleidet.