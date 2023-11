Änderung im Skiverband: Der ÖSV hat einen neuen starken Mann

In einer außerordentlichen Länderkonferenz wurde am Dienstag die Satzungsänderung beschlossen. Generalsekretär Scherer wird demnach das Leitungsorgan, das hauptberuflich die Geschäfte des ÖSV führt. „Innerhalb des ÖSV sind in den vergangenen Monaten und Jahren zahlreiche neue Anforderungen und Tätigkeitsfelder dazugekommen“, erklärt Präsidentin Roswitha Stadlober die Strukturreform, die im Juni 2024 offiziell in Kraft tritt.

Suche nach Sportdirektor

Neben dem neuen Big Boss Christian Scherer werden der ÖSV-Geschäftsführung zumindest noch zwei weitere Personen angehören. Darunter wird auch ein Sportdirektor sein, der für sämtliche olympischen Sportarten die Verantwortung tragen soll. Der Ausschreibungsprozess ist bereits im Gange, es haben sich in den letzten Wochen schon etliche Kandidaten aus dem In- und Ausland für diese Stelle beworben.