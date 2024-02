Odermatt, Goggia & Co: Neuer Job für den früheren ÖSV-Alpinchef

In Österreich fungierte der Tiroler von 2018 bis 2022 als Alpinchef, ehe er erneut in den USA, der Heimat seiner Frau, als Alpindirektor anheuerte.

Mit 1.Februar quittierte Patrick Riml seinen Dienst beim US-amerikanischen Skiverband und trat einen neuen Job an. Fortan leitet der Ötztaler das alpine Athleten-Projekt von Red Bull, das der frühere ÖSV-Abfahrtschefcoach Robert Trenkwalder bereits vor Jahren ins Leben gerufen hatte.

Who is Who des Skisports

Damit steht Patrick Riml jenen Läufer/innen mit Rat und Tat zur Seite, die vom Brauseerzeuger aus Fuschl unterstützt und gesponsert werden - es ist das Who is Who des Skisports.

Marco Odermatt, Sofia Goggia, Dominik Paris, Clement Noel, Alice Robinson, Alexis Pinturault und Alex Vinatzer sind im Weltcup mit dem silber-blauen Helm unterwegs.