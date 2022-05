Warum der FC Wacker keine Sonderbehandlung erhalten wird

Warum sollte der FC Wacker auch eine Sonderbehandlung erfahren? Nüchtern betrachtet ist der zehnfache Meister ein gestandener Zweitligist (in sieben der vergangenen acht Saisonen war Liga 2 die Spielwiese).

Es mag zwar immer noch sein - und wohl auch noch länger so bleiben - dass der FC Wacker der Klub ist, der in Tirol die Menschen am meisten bewegt. Sportlich führt er längst ein Schatten-Dasein.

Am Montag erhielt Verbandspräsident Geisler in seinem Büro übrigens auch noch Besuch von einer Wattener Delegation. Präsidentin Diana Langes-Swarovski, Sportchef Stefan Köck und Trainer Thomas Silberberger, die drei Köpfe, die hauptverantwortlich sind, dass WSG Tirol heute in der Bundesliga spielt und die Nummer 1 im Tiroler Fußball ist, wurden vorstellig.

Sie reklamierten keine Sonderbehandlung für sich, sie wollen nur eine faire und ausgewogene Behandlung."Ehrliche und seriöse Arbeit soll auch belohnt werden, wenn es um die Förderungen geht", sagt Josef Geisler.