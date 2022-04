Sportliche Talfahrt, drohende Insolvenz: Der Absturz des FC Wacker

So schlecht wie nie

Neben der finanziellen Krise schaut es aber auch sportlich alles andere als gut aus. Vier Runden vor dem Saison-Ende findet sich Wacker in der 2. Liga derzeit nur auf dem neunten Platz wieder. Seit der Insolvenz des FC Tirol und dem damit verbundenen Neubeginn in der Regionalliga West, war der Verein noch nie so schlecht platziert.