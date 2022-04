Lizenz: Die Austria ist gerettet, Wacker steht vor dem Ende

Der Mittwoch war Stichtag für die Vergabe der Lizenzen. Mit der Austria, SKN St.Pölten und Wacker Innsbruck mussten drei Teams den Gang vor das Protestkomitee antreten, nachdem den drei Klubs in erster Instanz die Spielgenehmigung verweigert worden war.

Während die Wiener Austria die geforderten Unterlagen und Umstrukturieren vorlegen konnte und wie SKN St.Pölten im zweiten Anlauf die Lizenz erhielt, verwehrte das Protestkomitee dem FC Wacker abermals die Zulassung für die zweite Liga. Den Tirolern bleibt nun nur mehr der Gang zum Ständig Neutralen Schiedsgericht, Unterlagen dürfen aber keine mehr nachgereicht werden.

Aufatmen bei der Austria

Die Zitterpartie ist für die Wiener Austria im zweiten Anlauf doch noch gut ausgegangen. Die Violetten erhielten in der zweiten Instanz die Lizenz für die kommende Saison. AG-Vorstand Gerhard Krisch zeigte sich erleichtert: „Dank der hervorragenden Leistung unseres gesamten Teams ist es uns gelungen, alle Fragen der Bundesliga zu beantworten.“

Die Austria musste innerhalb einer Woche den Aufsichtsrat von acht auf neun Mitglieder erhöhen, weil die Bundesliga einen bestimmenden Einfluss bei der Austria und nicht bei den Investoren sehen wollte. Auch der laufende Vertrag mit Gazprom, der noch bis 2023 Gültigkeit besitzt und der Austria fünf Millionen Euro jährlich einbringt, warf einige Fragen auf. Einerseits will die Austria aufgrund des Krieges in der Ukraine aus moralischen Gründen den Kontrakt auf Eis legen, auf der anderen Seite wäre dies aus kaufmännischer Sicht beinahe fahrlässig, weil die Veilchen in ihrer prekären finanziellen Lage auf das Geld angewiesen sind. Gerhard Krisch steht zudem als AG-Vorstand laut Aktienrecht in der Haftung.