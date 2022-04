Austria und Co.: Erst geht es um Lizenzen, dann um Europacuptickets

Es wird ein spannender Fußball-Mittwoch in der Bundesliga: Zuerst werden die Lizenzen in zweiter Instanz vergeben, ab 18.30 Uhr geht es in der 29. Runde um den Europacup.

Neben den betroffenen Zweitligisten Wacker (in Innsbruck schaut es düster aus) und SKN (in St. Pölten regiert Optimismus) zittert ja auch noch die Wiener Austria um die Spielgenehmigung für die kommende Saison.

Welcher Verein in welchem internationalen Bewerb startet, wird bald feststehen – zum Teil vielleicht schon heute Abend.