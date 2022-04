Warum Rapid den Vertrag mit Flügelstürmer Savic verlängert hat

In Graz musste Savic in der zweiten Hälfte als linker Verteidiger in der Viererkette einspringen. „Das hat er gut gemacht, vor allem, wenn man bedenkt, dass Drago zum ersten Mal in seinem Leben diese Position gespielt hat. Aber ich hatte wirklich keine andere Option mehr“, sagte Feldhofer nach den Ausfällen von Auer, Moormann, Arase und Schick.