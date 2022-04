Debakel statt Titel - Salzburg geht im Youth-League-Finale unter

Zumindest vorerst wurde es tatsächlich besser. Langsam, aber sicher kam die Mannschaft von Coach Aufhauser besser ins Spiel. Ein Schuss von Torjäger Simic (37.) fiel genauso zu zentral aus wie ein Kopfball des aufgerückten Abwehrchefs Wallner (40.). Kurz vor dem Seitenwechsel tauchte wieder Simic im gegnerischen Strafraum auf, legte sich jedoch den Ball zu weit vor. Aber noch war im Schatten der UEFA-Zentrale nicht aller Tage Abend, noch war Zeit.

Aufhauser brachte nach der Pause mit Reischl noch mehr Offensive. Doch der Schuss sollte nach hinten losgehen. N’Dour erhöhte auf 3:0 (53.) – die Vorentscheidung. Doch Benfica hatte noch nicht genug, legte durch Araujo (57.) und Luis Semedo (69.) nach. Der Schlusspunkt war dem stärksten Mann auf dem Platz vorbehalten: Araujo besorgte mit seinem dritten Treffer den Endstand (89./Elfmeter). Der Sieg ging auch in dieser Höhe völlig in Ordnung, da die Salzburger an diesem Tag einfach mindestens eine Klasse schlechter waren als der Gegner.

Benfica freute sich aber nicht nur über den ersten Youth-League-Titel, das Team hat auch einen Fluch besiegt. Als Bela Guttmann 1962 als Benfica-Trainer entlassen worden war, prophezeite er dem Verein 100 Jahre ohne internationalen Titel. Der Fluch hielt für 60 Jahre. Bis zum 25. April 2022.