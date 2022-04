Youth-League-Final-Four: Salzburgs nächste Generation im Fokus

Während Salzburg am Sonntag den neunten Meistertitel in Folge fixieren kann, steht zuvor die nächste Generation aus dem Hause Red Bull im Fokus. Salzburg ist zum dritten Mal beim Final-Turnier in der Youth League in Nyon dabei und hat den zweiten Titel nach 2017 im Visier. Zum Auftakt geht es am Freitag im Halbfinale gegen Atlético Madrid, im Erfolgsfall wartet am Montag im Finale der Sieger des Duells Benfica gegen Juventus.

„Ein absolutes Highlight“, verriet René Aufhauser, bevor er am Donnerstag mit seinen Burschen Richtung Schweiz abhob. Der Liefering-Coach betreut auch die U-19-Auswahl, die in der Königsklasse spielt. Was Sinn macht: „Rund 90 Prozent der Youth-League-Mannschaft kommen von Liefering.“ Aufgestockt wird mit Spielern aus der Akademie. Planen könne man die Teilnahme an so einem Turnier nicht, man sei „gut beraten, so etwas passieren zu lassen“. Die Zielsetzung bei Salzburgs Nachwuchs ist sowieso eine andere.