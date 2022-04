Nach Sensations-Sieg: Was aus Salzburgs Youth-League-Helden wurde

Seit 2014 wird in der Youth League jährlich die beste Nachwuchsmannschaft Europas gekürt. Am Freitag beginnt das Final-Turnier in Nyon, Salzburgs U-19-Team trifft im Halbfinale auf Atlético Madrid. Der Nachwuchs von Österreichs Serienmeister ist bereits zum dritten Mal dabei beim Final Four.

Während man 2020 im Halbfinale an Real Madrid gescheitert war, konnte man sich 2017 mit einem 2:1-Finalerfolg gegen Benfica Lissabon sensationell in die Siegerliste eintragen. Neben Salzburg konnten den Bewerb bislang erst der FC Barcelona (2), Chelsea (2), Real und der FC Porto gewinnen.