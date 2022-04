Auf Rekord- und Meisterkurs: So gut war Red Bull Salzburg noch nie

Die große Titel-Party am Ostersonntag ist Red Bull Salzburg zwar verwehrt geblieben, der Serienmeister steuert aber dennoch unaufhaltsam in Richtung der neunten Meisterschaft in Folge. Nach dem 2:1-Erfolg bei der Wiener Austria hat die Jaissle-Elf weiter 12 Punkte Vorsprung auf den ersten und einzigen Verfolger Sturm Graz, die gegen Rapid ebenfalls mit 2:1 gewannen.