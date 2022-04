Makellos auf Meisterkurs: Salzburg bezwingt auch die Wiener Austria

Trotzdem haben die "Bullen" am kommenden Sonntag im Rückspiel gegen die Austria alles in der eigenen Hand, um vor heimischer Kulisse die nächste Meisterschaft bejubeln zu dürfen. In der Generali Arena trafen Junior Adamu (52.) und Joker Luka Sucic (78.) für die Jaissle-Elf, die fünf Spiele vor Saisonende weiter zwölf Punkte vor Sturm liegt. Für die tapfer kämpfende Austria erzielte Aleksandar Jukic (65.) per Handelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich.