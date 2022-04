Umbruch steht bevor: Salzburg kommt wieder in den Wechsel

Weitere Kandidaten

Diese fünf Leistungsträger werden nicht zu halten sein. Was eine Menge Geld in die Vereinskasse spülen, sportlich jedoch eine große Lücke aufreißen wird. Zumal die Liste der Abgänge noch länger werden könnte: Leverkusen hat Interesse an Nicolas Seiwald angemeldet, Luka Sucic sorgte zuletzt mit seinem linken Fuß für Aufsehen – auch im Ausland. Und auf Sturmtalent Benjamin Sesko sollen selbst die Bayern schon aufmerksam geworden sein. Allerdings wird Salzburg nicht fast die komplette Startelf in einer Transferperiode ziehen lassen.

Alle Jahre wieder ... muss der österreichische Serienmeister im Sommer zahlreiche Abgänge kompensieren. Bislang hat es immer geklappt, die nächste Herausforderung steht vor der Tür. Wie sie Coach Jaissle – sollte er nicht auch abwandern – meistert, wird sich zeigen.