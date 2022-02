Bärenstarke Leistung gegen die Bayern: Salzburgs Camara im Fokus

Hauptrolle

Freund hob auch die Leader-Qualitäten des Salzburgers hervor: "Er hat seine Nebenleute Seiwald und Capaldo mitgenommen." Im Spielaufbau habe er ebenfalls seine Qualitäten, war Camara mit seinem langen Pass auf Adeyemi doch der Auslöser für das Tor zum 1:0. Vom Ball zu trennen ist er ohnehin fast nur mit einem Foul – er war wie schon so oft der Dreh- und Angelpunkt im Salzburger Spiel. Völlig verdient wurde er zum Man of the Match gekürt.

Dass Camara zu diesem Zeitpunkt der Saison so blendend aufgelegt ist, ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Er hat den Großteil der Vorbereitung verpasst, weil er mit der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup weilte. Dass er bei Malis Vorstoß bis ins Achtelfinale nur eine Nebenrolle spielte, war Salzburgs Glück. Auch Trainer Matthias Jaissle war positiv überrascht über Camaras Fitnesszustand nach seiner Rückkehr. Und somit konnte er bei den Bullen gleich wieder in eine Hauptrolle schlüpfen.

Heiß begehrt

Klar ist auch, dass Salzburg "Mo", wie er genannt wird, wohl nicht mehr lange halten kann. Mit Auftritten wie jenem gegen die Bayern rückt Camara in den Fokus, er steht mittlerweile auch bei diversen Top-Klubs auf dem Wunschzettel. Sein Vertrag in Salzburg läuft zwar noch bis 2025, doch ein Transfer im Sommer wird immer wahrscheinlicher. Der 22-Jährige wird die Bullen nach der Saison wohl genauso verlassen wie einige seiner Teamkollegen. Rasmus Kristensen, Karim Adeyemi, Brenden Aaronson und Noah Okafor sind die heißesten Transfer-Kandidaten.