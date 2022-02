1:1 gegen Bayern: Salzburg schrammt an der CL-Sensation vorbei

Der 16. Februar wird als jener Tag in die österreichische Fußballgeschichte eingehen, an dem Salzburg die Bayern beinahe besiegte. Bis zur 89. Minute roch es im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League nach der ganz großen Sensation. Erst in der allerletzten Minute der regulären Spielzeit kassierte der österreichische Meister den 1:1-Ausgleich.