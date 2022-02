Nach dem 1:1 gegen die Bayern "Rückspiel wird ein heißer Tanz"

Dennoch trauerte man der großen Chance auf die große Sensation nach, wie Karim Adeyemi unterstrich: "Glücklich über das 1:1 sind wir natürlich nicht." Dabei konnte man über weite Strecken umsetzen, was man sich gegen die großen Bayern vorgenommen hatte. Adeyemi: "Der Matchplan war, die Abwehr zu stressen, hinter die Abwehr zu spielen und in Eins-zu-Eins-Situationen zu gehen. Ich war immer voller Zuversicht, und das bin ich auch für das Rückspiel. Wir sind ein Klotz am Bein, sind jung, spritzig und können gegen jeden gewinnen.“