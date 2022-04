Mit Heimvorteil: Salzburg plant die Meisterparty

Top & Flop

Für eine Meisterfeier am Sonntag in Wals-Siezenheim spricht also einiges. Auch die aktuelle Form von Luka Sucic. Der 19-jährige Kroate mit dem starken linken Fuß nahm in den letzten Wochen so richtig Fahrt auf. Sechs Liga-Treffer hat er in dieser Saison erzielt, alle im Frühjahr und vier davon in den letzten drei Spielen. Es läuft im Frühjahr – und das, obwohl ihn seine Corona-Infektion schwerer getroffen hatte als so manch anderen. "Im Moment läuft es sehr gut bei mir", gab er nach seinem Siegestor gegen die Austria fast schon ein bisschen verlegen zu, wichtig sei jedoch nicht, "wer die Tore erzielt, sondern dass wir am Ende die drei Punkte holen". Den Grund für seine Leistungsexplosion sieht er auch in seiner neuen Rolle. Seit Brenden Aaronson verletzt ist, spielt Sucic auf der Zehn. "Das liegt mir einfach gut."

Genau in die andere Richtung zeigt die Formkurve bei Karim Adeyemi. Von seinen 16 Saisontoren hat der 20-jährige Deutsche 14 im Herbst erzielt. Im Frühjahr läuft er seiner Form hinterher. Kleinere Verletzungen haben ihn gebremst. Ganz kalt dürfte ihn das Wechseltheater um seine Person aber auch nicht lassen. Vielleicht kehrt sein Torriecher ja rechtzeitig zur Meisterfeier wieder zurück.