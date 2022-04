Termin geplatzt: Wacker-Vorstände dürfen nicht bei der Liga vorsprechen

Doch daraus wird nichts. Wenige Minuten vor der geplanten Abreise nach Wien wurde das geplante Treffen abgesagt. Das Protest-Komitee wird seine Lizenz-Entscheidung in zweiter Instanz auf Basis jener Unterlagen treffen, die der FC Wacker in der vergangenen Woche nachgereicht hatte. Auf ein Treffen mit Investor Thomas Kienle, der am Dienstag extra aus Stuttgart eingeflogen wäre, legt man offenbar keinen Wert.