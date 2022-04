Die Rapid-Fans machen gegen die Wacker-Funktionäre mobil

In der Sache haben die Fans freilich die gleichen Ideale und verfolgen ähnliche Ziele. Das erklärt auch das Spruchband, das die Rapid-Anhänger am Sonntag beim Heimspiel gegen Sturm Graz (1:1) in die Höhe hielten.

"Hört auf, eure Seelen an schwindlige Investoren zu verkaufen. Rettet den FC Wacker Sauhaufen", war dort in riesigen Lettern zu lesen.