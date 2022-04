Wacker vom Acker: Ein Traditionsverein siecht dahin

Andererseits: Hatte wirklich jemand etwas anderes erwartet? Hatte tatsächlich noch jemand ernsthaft daran geglaubt, dass am Dienstag der warme Geldregen über dem FC Wacker einsetzen und sich alles in Wohlgefallen auflösen würde? Nachdem in den Wochen zuvor ein Zahlungs-Versprechen nach dem anderen gebrochen worden war und sich rund um das Tivolistadion immer mehr Hoffnungslosigkeit breit gemacht hat.