Der Wacker-Investor: Die Spur führt nach Bremervörde

Auch in Bremervörde im Landkreis Rotenburg wurden die Berichte über Matthias Siems mit Interesse gelesen. In der beschaulichen Kleinstadt mit knapp 20.000 Einwohnern, 50 Kilometer westlich von Hamburg gelegen, kennt jeder jeden. Und so war die Verwunderung groß, als plötzlich in den Medien von einem Matthias Siems die Rede war, der in Tirol als Spross einer alteingesessenen, vermögenden Hamburger Kaufmannsfamilie in Erscheinung tritt.