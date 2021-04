Die ehrgeizigen Pläne des mysteriösen Wacker-Investors

Ist das denn nicht so?

Ich bin Fußballfan, aber kein Fußballfachmann. Und das bedeutet, dass ich nicht beurteilen kann, ob die Mannschaft die Leistungsfähigkeit hat, um in die Bundesliga zu kommen. Bei meinem Einstieg wurde mir gesagt, dass der Kader verstärkt werden muss, um aufzusteigen. Die Entwicklung im Aufstiegsrennen ist ja ein wenig skurril. Es ist eher ein glücklicher Umstand, dass wir jetzt noch über den Aufstieg reden. Mir ist es aber ohnehin lieber, wenn es in kleinen Schritten vorwärts geht. Wir haben Zeit, wir sind geduldig.

Was treibt überhaupt einen Hamburger dazu, einen österreichischen Zweitligisten zu unterstützen?

Ich habe mich ehrlicherweise gar nicht damit auseinandergesetzt, einen Fußballverein in meinem Portfolio zu haben. Ich habe eher dem Ruf meines Freundes und Vertrauten Jens Duve (Anm. Aufsichtsratsvorsitzender des FC Wacker) Folge leisten wollen und dadurch Wacker und das Team kennengelernt. Sie haben mir erzählt, was in der Vergangenheit alles passiert ist und dass sie sich über einen Partner freuen würden, der das Budget erhöht, um wieder in die Bundesliga zu kommen. Darauf habe ich geantwortet: ,Nein, das ist nicht in meinem Kopf.“