Neo-Wacker-Präsident Jamnig: "Dann machen wir uns lächerlich"

Es gibt aber Proteste von Anrainern.

Jede Kritik und jede Angst der Einwohner ist berechtigt, wir nehmen alles ernst und stellen uns auch der Diskussion. Alle 15 Gemeinderäte in Mieming haben einem Grundsatzbeschluss zugestimmt. Wir sind in der Planung relativ weit. Es würden all unsere Teams ab der U-15 in Mieming trainieren. Die Kosten variieren zwischen 9 und 14 Millionen Euro. Wir werden wahrscheinlich 18 Monate für die rechtlichen Dinge benötigen, dazu kommen 18 Monate Bauzeit. Das ist eine realistische Einschätzung. Mit Spielerverkäufen wollen wir den Betrieb des Trainingszentrums finanzieren. Das ist das Geschäftsmodell, das auch unseren Partner überzeugt hat.

Wie groß ist die Gefahr, dass sich langjährige Sponsoren von Wacker abwenden, weil jetzt offensichtlich eh Geld vorhanden sind.

Wenn wir das jetzt tun, dann ist jedes Bekenntnis, dass sich das Land Tirol als Sportland bezeichnet, obsolet. Dann machen wir uns lächerlich. Wenn jemand aus dem Nachbarland kommt und in den FC Wacker investiert, weil er das Projekt interessant findet und dann laufen die Tiroler Firmen davon – das wäre das ein fatales Signal. Bis jetzt hat sich aber keiner der Sponsoren zurückgezogen.

Trotzdem hatte Wacker letzte Saison auf der Brust keinen Trikotsponsor.

Wir arbeiten an einem interessanten Thema, das auch von Seiten der Partner aus Hamburg eingebracht wurde. Die Familie will eine gemeinnützige Stiftung ins Leben rufen, die armen, bedürftigen Tiroler Familien helfen soll. Mir würde es gefallen, wenn wir das auf unseren Trikots stehen haben. Das wäre ein ganz anderer Weg, zu sagen: 'Schaut’s her, wir haben eine grundsätzliche Änderung in unserem Tun. Wir machen Wacker Innsbruck anders.’ Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, was alles möglich ist. Ich hoffe nur eines.

Worauf hoffen Sie?

Wir leben in einem Tourismusland und wir freuen uns in Tirol über jeden einzelnen Gast. Ich hoffe nur, dass wir in Tirol nicht den Gast vergraulen, der hier etwas investieren und bewegen will. Das wäre fatal. Dann würden wir uns eine riesige Chance vertun. Weil das sind ehrwürdige Leute, das ist für sie ein Herzensprojekt. Unser Vorstandsvorsitzender Jens Duve hat es einmal sehr schön formuliert: Der Partner erfreut sich auch einmal an schönen Bildern.

Abschließend: Wo steht Wacker in drei Jahren?

In der Bundesliga. Mit einem Anspruch oben mitzuspielen. Wir werden den Weg, den wir jetzt gegangen sind, aber nicht verlassen. Diesen jungen, hungrigen Kern der Mannschaft werden und wollen wir erhalten, die haben sich das auch verdient, dass wir mit ihnen den nächsten Schritt machen. Wir werden uns deshalb auch jetzt nur punktuell verstärken. Das ist für die Jungen die Chance, an der Seite der Routiniers mitzuwachsen.