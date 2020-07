Der FC Wacker rüstet sich für den Aufstieg

Man wird beim FC Wacker den Eindruck nicht los, dass beim Traditionsverein alle schon in der Zukunft leben. Zwar läuft die aktuelle Saison noch - am Freitag unterlagen die Innsbrucker den Young Violets mit 0:1 - doch tatsächlich dreht sich alles um das kommende Spieljahr, in dem der Klub die Rückkehr in die Bundesliga anpeilt.