Wacker Innsbruck hat einen neuen Präsidenten

"Ich bin von dieser großartigen Unterstützung wirklich überwältigt", sagte Joachim Jamnig. "Wir werden als Team in den kommenden drei Jahren alles daransetzen, dass sich der FC Wacker Innsbruck Schritt für Schritt und auf allen Ebenen weiterentwickelt. Am heutigen Tag will ich keine großen Versprechen abgeben, sondern in den kommenden Wochen und Monaten Taten sprechen lassen. Wir übernehmen von Gerhard einen gesunden Verein, der Großes vorhat und in einem angemessenen Tempo wachsen soll."

Ziel der Innsbrucker ist die Rückkehr in die Bundesliga. Dank eines Gönners aus Hamburg sind zumindest die nächsten drei Saisonen finanziell abgesichert. Mit Daniel Bierofka hat Wacker bereits einen neuen Coach für die kommende Saison verpflichtet.