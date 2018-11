Mehr als nur ein Spiel: Der eSport ist auf der Überholspur

Es ist zwei Wochen her, dass sich Millionen Menschen vor ihre Bildschirme hockten und gebannt nach Südkorea starrten. Sie alle wurden Augenzeugen, wie im Munhak-Stadion in Incheon die alte und die neue Sportwelt aufeinander prallten. 2002 war die Arena noch Schauplatz der Fußball-WM gewesen, doch an diesem Wochenende rollte im Stadion kein einziger Ball. Es klickten vielmehr die Tastaturen und Mäuse der Computer.

Das digitale Kräftemessen der besten eSport-Akteure der Welt hat längst Dimensionen angenommen, wie man es bislang nur von Sport-Spektakeln wie dem Super Bowl oder dem Champions League-Finale kannte. Allein das WM-Finalturnier im Strategiespiel „League of Legends“ in Incheon wurde heuer weltweit von 205 Millionen Menschen live verfolgt. Wie rasant die Szene und die Begeisterung um die Computerspieler wachsen, zeigt sich schon daran, dass sich die Zuseherzahl innerhalb von nur einem Jahr verdoppelt hat.