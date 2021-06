Das sei laut Siems, der bislang 2,7 Millionen Euro in den Klub investiert hat, auch der Grund, weshalb er in den vergangenen Wochen keine Gelder mehr nach Tirol überwiesen habe. "Vor diesem Hintergrund hat Matthias Siems von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch gemacht und Zahlungen einbehalten", heißt es in der Aussendung. Von den Antworten des Klubs hänge die Wiederaufnahme der zurückbehaltenen Zahlungen an den Traditionsverein ab, lässt er ausrichten.

"Die Zahlungen können wieder aufgenommen werden, sobald unabhängige Wirtschaftsprüfer Klarheit in die rechtmäßige Verwendung der finanziellen Mittel durch Wacker Innsbruck gebracht haben. Gleichzeitig behält sich Siems aber auch vor, bereits getätigte Zahlungen zurückzufordern."

Der FC Wacker weist die Vorwürfe zurück und verweist darauf, dass der Klub im Rahmen der Lizenzierung wirtschaftlich überprüft wurde. Zudem hat der Verein bereits angekündigt, die Bücher von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrollieren zu lassen. Das werde sich aber bis zum geforderten Stichtag 21.6. nicht ausgehen.