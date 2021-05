Geschäftsführung gegen Vorstand: Schlammschlacht beim FC Wacker

Wacker-Insider glauben, dass die Zahlungen ganz bewusst zurückgehalten werden, um die Vorstände zum Rücktritt zu drängen. Die Amtszeit der Vereinsführung endet offiziell erst 2023.

Die Wacker GmbH hat derweil bereits einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestellt, der über die Konten gehen soll. „Wir alle müssen uns mit den Vorkommnissen jetzt schnell auseinandersetzen und sie aufarbeiten. Alles muss auf den Tisch: Ob bei

der GmbH oder dem Verein – wir müssen wissen, ob Dinge falsch gelaufen sind. Uns geht es um Transparenz. Und Professionalität", sagt Dennis Aogo. "Uns allen ist auch bewusst, dass Wacker langfristig nur erfolgreich sein kann, wenn auf allen Ebenen professionell gearbeitet wird. Dafür müssen wir die Dinge jetzt schnell angehen und aufklären.“

Vorerst drängt freilich etwas anderes. In wenigen Tagen sollten wieder Gelder aus Hamburg eintrudeln. "Am 31. Mai 2021 steht der nächste Zahlungstermin an, an dem Gehälter von Mitarbeitern und Spielern, sowie offene Rechnungen von Lieferanten überwiesen werden. Da wir anstehende und vertraglich besicherte Zahlungseingänge auf keinen Fall gefährden möchten, werden wir diesen Zahlungstermin abwarten und erst am 01. Juni 2021 wieder öffentlich kommunizieren", schreibt der Vorstand.