FC Wacker Innsbruck: Ein Leben im Luftschloss

Und man kann es den Vereins-Verantwortlichen ja nicht einmal verdenken. In ihrer Verzweiflung und in ihrem Kampf ums Überleben des Traditionsvereins scheinen mittlerweile Generationen an Funktionären in einem Anflug von Hilflosigkeit und Panik nach allen möglichen Strohhalmen zu greifen - und mag er noch so dünn und spröde sein.

Das zieht sich mittlerweile wie ein roter Faden durch die schwarz-grüne Vereinsgeschichte.