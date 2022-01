Der Nächste, bitte: Der FC Wacker erfindet sich wieder einmal neu

Aber nicht nur finanziell plagen den Klub Probleme, auch sportlich sieht's nicht rosig aus. Der zehnfache Meister kann sich den Aufstieg in die Bundesliga in dieser Saison abschminken, nachdem in der jüngeren Vergangenheit praktisch sämtliche Personalentscheidungen von Sportvorstand Alfred Hörtnagl daneben gegangen waren. Zur Erinnerung: Als der ehemalige Tirol-Spieler sein Amt angetreten hatte, sprach er davon, dass der FC Wacker 2020 wieder international am Ball sein würde.

Der Abschied von Hörtnagl sei "unumgänglich" gewesen, sagt Vorstand Thomas Kerle. Der Investor hätte bereits einen Nachfolger installiert, einen deutschsprachigen Mann, der sich auch um die Trainerbestellung kümmert. Schon in den nächsten Tagen soll Klarheit herrschen.

Ob dann Ruhe einkehren wird?

Wie meinte Vorstand Thomas Kerle gegenüber dem KURIER doch gleich: "Beim Wacker wird nie Ruhe sein."