FC Wacker Innsbruck: Blauäugig ins schwarz-grüne Verderben

Diesen Vorwurf müssen sich sämtliche Wacker-Vorstände, die in den vergangenen 18 Monaten am Ball waren, gefallen lassen: Diese sehnsüchtige und ständige Hoffnung auf einen Geldregen eines Investors - beim FC Wacker gaben sich in einem Jahr Matthias Siems, Michail Ponomarew und Thomas Kienle die Klinke in die Hand - zeugt nicht nur von purer Verzweiflung, sondern vor allem auch von Naivität.

Hat sich denn nie jemand gewundert, warum ausgerechnet ein Zweitligist aus Österreich regelmäßig den Lottosechser knacken und in den Genuss eines finanzstarken Fußball-Philanthropen kommen kann?