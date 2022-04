Ex-FC Tirol-Kapitän Baur: "Es gab bei Wacker seit Jahren kein Konzept"

Michael Baur haben die vielen lauten Ansagen und leeren Versprechungen irritiert, die immer wieder rund um das Tivolistadion zu vernehmen waren. "Wir wollen 2020 im Europacup sein, ist da geredet worden. Mit solchen Aussagen kann ich vielleicht den Fans Hoffnungen machen, aber ist das ein vorrangiges Ziel", fragt der langjährige Kapitän. "Von Zeiten zu träumen, wie es einmal war, ist der falsche Weg. Wenn man in Bereiche wie die Bundesliga will, muss man eine gesunde Basis schaffen und darf nicht in Träumereien und Nostalgie verfallen."