Drohendes Ende: Internationale Fan-Solidarität für Wacker Innsbruck

In Innsbruck war in den vergangenen Stunden immer öfter das I-Wort zu vernehmen. Viele Insider glauben, dass der FC Wacker schon in der nächsten Woche Insolvenz anmelden muss. Wenn das die Verantwortlichen angesichts der seit Monaten prekären Finanzlage nicht ohnehin schon viel früher hätten überlegen bzw. machen müssen.

Das Problem ist die enge finanzielle Verquickung zwischen der FC Wacker GmbH und dem Verein. Das oberste Ziel muss es sein, den Verein am Leben zu halten. Bei einer reinen Insolvenz der GmbH dürfte sich Wacker Hoffnungen machen, in der nächsten Saison in der Regionalliga den Neustart zu wagen. Sollte aber der Verein in Konkurs gehen, verlangen die Statuten die Rücksetzung in die unterste Spielklasse.