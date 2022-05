"Wir sind Passagiere": So erleben die Wacker-Mitarbeiter die Krise

Nüchtern betrachtet ist der FC Wacker am Ende. Sollte über den Traditionsverein in den kommenden Tagen kein Insolvenzverfahren eröffnet werden, wäre das ein Fußball-Wunder wie der legendäre Klassenerhalt der Innsbrucker in der Saison 2012/’13.

Damals lag der FCW in der allerletzten Runde beim WAC 20 Minuten vor Schluss 0:2 zurück und benötigte einen Sieg, um nicht abzusteigen. Am Ende gewann Wacker 3:2….

Und gerade weil der Fußball ein Emotionssport ist, hoffen sie auch in der Geschäftsstelle des FC Wacker noch auf ein Happy End. Wohl wissend, dass die Zeichen auf Abstieg bzw. Absturz stehen.