Eskalation beim FC Wacker: Fans fordern Rücktritt des Präsidenten

Am Sonntag wurde nun bekannt, dass Thomas Kerle sein Vorstandsamt zurücklegen wird. Damit hätte der FC Wacker offiziell nur mehr zwei Vorstandsmitglieder - das verstößt gegen die Vereinsstatuten, die zumindest drei Vorstandsmitglieder vorsehen.

Anderererseits erscheint das noch als eines der geringsten Probleme des Klubs in Zeiten wie diesen, in denen Spieler ihre Verträge aufkündigen, keiner weiß, ob am Freitag das Heimspiel gegen Horn noch über die Bühne gehen kann. Es droht die Insolvenz.