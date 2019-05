Rückkehr zu Rapid: "Barisic weiß um Fallen und Einflüsterer"

"Für mich ist Rapid nach wie vor der größte und beste Verein Österreichs. Was das Sportliche betrifft, gehört Rapid sicher unter die besten drei", erklärte Zoran Barisic am vergangenen Freitag bei seiner Präsentation als neuer Sport-Geschäftsführer bei Rapid. Am heutigen Montag trat er sein Amt offiziell an - knapp drei Jahre nach seiner Beurlaubung als Trainer.

In der 68. Episode des Sportpodcasts ist Kurier-Sportredakteur Alexander Huber zu Gast und spricht über das Engagement sowie die Erwartungen an den Neo-Sportdirektor. Die fehlende Erfahrung in dieser Position gleiche Barisic dabei durch seine Kenntnisse vom Verein aus: "Er weiß um die Fallen und Einflüsterer bei Rapid."