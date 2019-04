Finales Cup-Chaos: "Großer Verlierer ist Österreichs Fußball"

Das österreichische Fußball-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid geht am 1. Mai nun also im Klagenfurter Wörthersee-Stadion in Szene. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Nichts wurde es mit dem eigentlich geplanten Duell in der Generali Arena der Wiener Austria.

Im Sportpodcast spricht Kurier-Sportredakteur Alexander Strecha über die Gewinner und Verlierer des Final-Theaters, die Rolle von ÖFB, Polizei und Fans und warum auch in den kommenden Jahren ein ähnliches Chaos droht.