Bickel vor dem Abschied: "Rapid pulverisiert alles"

Es gibt die ewige Frage: Ist es der Druck, der Spieler hemmt?

Nein. Es ist die ewige Unruhe. Die Spieler belasten sich zu viel mit dem immensen Rundherum. In wirklichen Drucksituationen hat die Mannschaft funktioniert. Aber die Erwartungshaltung passt nicht.

Was meinen Sie konkret?

Ich denke etwa an die „Gogo raus“-Rufe. Im Europacup hat das die Spieler sogar in der Pause beschäftigt. Sie denken an Sachen, die es gar nicht geben sollte.

Wie kann Rapid zur Ruhe kommen, außer durch Erfolg?

Nur durch Konstanz. Keinem Verein weltweit, der in zwei Jahren vier Trainer braucht, geht es gut. In der Führungsebene, beim Trainer, im Kader – überall braucht es mehr Konstanz.